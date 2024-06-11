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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı

        Çankırı'da Bayburt-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 9 yolcu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 00:28 Güncelleme: 11.06.2024 - 00:28
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        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
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        Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki Bayburt-İstanbul seferini yapan 29 AJ 029 palakalı otobüs, D-100 kara yolu Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada otobüsteki 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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