Yola atık yağ döken kişiye ceza

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesi Sarıkaya Sanayi Sitesi'nde yaptıkları denetimde, bir işletme sahibinin yola çok miktarda kullanılmış motor yağı döktüğünü tespit etti.

Ekipler, işletme sahibi C.S.'ye, "kara yolu güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 4 bin 512 lira para cezası uyguladı.

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