Yol verme tartışmasında böyle bıçakladılar

İHA

Uşak'ta tartıştıkları sürücüyü defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 30 Eylül Cuma günü Ankara-İzmir Karayolu üzerindeki özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. İHA'nın haberine göre, Y.Ş., otomobiliyle seyrederken yol verme konusunda başka bir araçtaki C.G. (20) ve A.G. (13) ile tartıştı. Özel hastanenin önüne gelindiğinde araçlardan inen şahısların tartışması yerini kavgaya bıraktı.

DEFALARCA BIÇAKLADILAR

Y.Ş., güpegündüz yaşanan kavgada C.G. ve A.G. tarafından defalarca bıçaklandı. Saldırganlar daha sonra araçlarına binerek kaçarken, olay yerine de polis ekipleri sevk edildi. Özel hastanede tedavi altına alanın yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

50'YE YAKIN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Olayın ardından çalış başlatan polis, şüpheli şahısları saklandıkları adreste suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Farklı suçlardan 50’ye yakın suç kayıtları olduğu öğrenilen şahısların tartıştıkları sürücüyü bıçaklama anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.