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        Haberler Gündem Güncel "Yol uzuyor" diye ölümü göze alıyorlar | Son dakika haberleri

        3 lisenin yakınındaki üst geçidi "Yol uzuyor" diye kullanılmayıp, ölümü göze alıyorlar

        Iğdır'da, 3 lisenin bulunduğu çevre yolu üzerine 15 yıl önce kurulan üst geçidi, öğrenciler ve vatandaşlar, "Yolumuzu uzatıyor" diyerek kullanmayarak ölümü göze alıyor. Iğdır Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Burkay Sinay, "Üst geçit maalesef bugüne kadar sadece aksesuar olarak kullanılmış. Yetkililer, yola tel örgü çekerek yayaları üst geçit kullanılmak zorunda bırakmalı. Bugüne kadar ölümlü ve birçok yaralamalı kazaya neden olan yolun kullanılmaması için kurulan üst geçide bakıldığında ayak izinin olmaması buranın hiç kullanılmadığını gösteriyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:45
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        "Yol uzuyor" diye ölümü göze alıyorlar
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        Iğdır'ın Söğütlü Mahallesi'nden geçen çevre yolu üzerindeki Iğdır Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri ile vatandaşların kullanması için yaklaşık 15 yıl önce kurulan üst geçit "Yolumuzu uzatıyor" denilerek kullanılmıyor.

        Her gün ölümü göze alıp yolun karşısına geçen öğrenciler ile vatandaşların ölüme davetiye çıkardığını söyleyen Iğdır Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Burkay Sinay, buna kısa sürede bir önlem alınmasını istedi.

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        Sinay, "Köprünün bulunduğu çevre yolunun hemen yanında yüzerce öğrencinin eğitim gördüğü 3 lise bulunmakta. Bu okula gidip gelen öğrenciler ve vatandaşlar maalesef üst geçidi kullanmıyor. Öğrencilerin karşıya geçtiği yolda ne ışık ne de yaya geçidi var. Geçidi kullanmayan öğrenciler araçların hızla seyrettiği yolda ölüme davetiye çıkarıyor. Üst geçit maalesef bugüne kadar sadece aksesuar olarak kullanılmış" dedi.

        Burkay Sinay, "Yetkililer, yola tel örgü çekerek yayaları üst geçit kullanılmak zorunda bırakmalı. Bugüne kadar ölümlü ve birçok yaralamalı kazaya neden olan yolun kullanılmaması için kurulan üst geçide bakıldığında ayak izinin olmaması buranın hiç kullanılmadığını gösteriyor" diye konuştu.

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