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        Haberler Bilgi Yaşam YOL ÜCRETİ 2025 SON DAKİKA! Yol parası ücreti belli oldu! 2025 Günlük ulaşım bedeli ne kadar oldu, kaç TL?

        2025 Yol parası belli oldu! 2025 Günlük ulaşım bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

        2025 Yol ücreti gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Yeni yılda çalışanlara ödenecek yol parasının ne kadar olacağı merak konusuydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Kararla birlikte 2025 yılında ödenecek günlük ulaşım bedeli belli oldu Peki, 2025 Yol parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 17:10 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:13
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        • 1

          2025 Yol parası ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yeni yılda çalışanlara verilecek olan günlük yol parası tutarı merak ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 2025 yılı günlük ulaşım bedeli belli oldu. Bu noktada günlük yol parası alan milyonlarca çalışan, ''2025 Yol ücreti ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

        • 2

          2025 YOL PARASI BELLİ OLDU! GÜNLÜK ULAŞIM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

          2025 yılı için günlük ulaşım bedeli açıklandı.

          Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

          Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte günlük 88 lira olan yol parası istisna tutarı 126 liraya çıktı.

        • 3

          AYLIK YOL PARASI 3 BİN 276 LİRA

          Böylece, aylık 3 bin 276 lira yol parası vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

        • 4
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