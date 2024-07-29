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        Yol ortasında insan kafatası bulundu

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yol ortasında insan kafatası bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken bölgede başka kemik parçalarının da bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:48
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        Yol ortasında insan kafatası bulundu
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkisinde gezintiye çıkan Nihat Zeyrek, yol ortasında insan kafatası buldu.

        Yağmur nedeniyle kayan toprağın etkisiyle gün yüzüne çıktığı tahmin edilen kafatasını gören Zeyrek durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Konuyla ilgili inceleme başlatan Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, bölgede insana ait olduğu değerlendirilen başka kemik parçaları da buldu.

        Yapılan çalışmanın ardından toplanan kafatası ve kemik parçaları ilk olarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, burada yapılan çalışmanın ardından incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        #insan kafatası
        #gümüşhane kelkit
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