Aydın-Muğla yolunda Dalama ayrımı çöplüğe döndü
Aydın-Muğla Karayolu üzeri Dalama yol ayrımı kavşağı çevresine atılan çöpler ile dökülen molozlarla, yol kenarı çöplüğe döndü. Bölge, görüntü kirliliğinin yanında cam şişeler gibi atıklar nedeniyle yangın riskiyle de karşı karşıya
Aydın-Karayolunun farklı noktalarında plastik, cam, evsel atıklar ve inşaat molozlarının oluşturduğu kirlilik doğaya zarar veriyor.
Özellikle Dalama yol ayrımı kavşağı çevresinde yoğunlaştığı gözlenen atıklar tepki topluyor.
Atıkların sadece görüntü kirliliği değil aynı zamanda ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, cam şişeler ve yanıcı atıkların yangınlara da sebep olabileceği hatırlatarak çöplüğe andıran yol kenarları için yetkililerin denetimleri artırmasını istedi.
Çevreye atılan atıkların hem doğaya hem de insan sağlığına zarar verdiğini vurgulayan vatandaşlar, duyarsız kişilere karşı caydırıcı önlemler alınarak cezai yaptırımların uygulanmasını talep etti.
