Yol Arkadaşım renkli bir yol komedisi olarak sevdiğimiz komedi yüzlerini tekrar seyircilerin karşısına çıkarıyor. Bu sayede ortaya güneşli bir yolculuk, bol kahkaha ve eğlenceli bir macera çıkıyor. Peki Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? İşte filme dair detaylar...

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur’un kurban bayramına üç gün kala üç zor hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref’in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.

YOL ARKADAŞIM FRAGMANI

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Emre Kınay

Aslı Bekiroğlu

Eda Ece

Bahar Şahin

Muharrem Bayrak

S. Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Erdem Baş

E. Mesut Kılıç

Sevilay Sandıkçı

Konuk Oyuncular:Nurseli İdiz, Şinasi Yurtsever, Dilber Ay, Tuncay Akça