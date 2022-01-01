Yol Arkadaşım 2, Bedran Güzel'in 2018 yılında yönettiği, İstanbul'da çekilen komedi filmidir. Ufuk Bayram'ın yazdığı hikâyeye, İbrahim Büyükak tarafından senaryo hâline getirilmiştir. Peki, Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncuları

YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2018'de gösterime giren Yol Arkadaşım filminin çekimleri ilk olarak İstanbul'da başladı. Yol Arkadaşım 2 filminin çekimleri, İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde yapıldı…

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu Yol Arkadaşım 2 filminin yapımcılığını Necati Akpınar üstlendi. İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı Yol Arkadaşım 2 filminde Oğuzhan Koç (Onur), İbrahim Büyükak (Şeref), Ezgi Eyüpoğlu (Çilek), Dilber Ay (Muzaffer Usta), Olgun Toker (Selim), Kadir Polatçı (Nevzat), Aycan Koptur (Ayşen), Kıvanç Baran Arslan (Veli), Tamer Levent (Şükran), Ülkü Duru (Gülümser) ve Bahar Şahin (Cemre) gibi isimler yer aldı.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN KONUSU

İnternette bir otostop uygulamasıyla tanışarak yol arkadaşı olan Şeref ve Onur, son 1 yıl içerisinde daha da yakın dost olarak aynı evde yaşamaya başladı. Birbirine tamamen zıt karakterde olan ikilinin peşini aksilikler ve dertler bırakmaz.

Şeref, müzikle uğraşan Onur’un menajerliğini yapıyor. Fakat Şeref, bu konuda oldukça yeteneksizdir. Artık sorunlara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar.

İkilinin bu turne yolculuğu da macera, aşk ve aksiliklerle dolu geçer...