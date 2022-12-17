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Yol Arkadaşım 2 konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Yol Arkadaşım 2 konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak gibi isimlerin yer aldığı Yol Arkadaşım 2 filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken, senaryosunu İbrahim Büyükak kaleme almıştır. Filmi ilk kez izleyecek olanlar Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncu kadrosunu incelemeye aldı. İşte Yol Arkadaşım 2 konusu ne, oyuncuları kimler sorularının yanıtı...

Giriş: 17.12.2022 - 18:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2018 yılında vizyona giren Yol Arkadaşım 2 filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile tekrardan buluşacak. BKM imzası ile yayınlanan Yol Arkadaşım 2 filmi 116 dakikadan oluşmaktadır. Peki, "Yol Arkadaşım 2 konusu ne, oyuncuları kimler?" İşte Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncu kadrosu...

  • YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU

    Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

  • YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Yol Arkadaşım 2 filmin çekimleri İstanbul'da başladı. Şehrin farklı bölgelerinde sahneler çekildikten sonra İstanbul Ayvalık yolu üzerinde film çekimlere devam edildi. Büyük bir bölümü İstanbul Ayvalık yolu üzerinde çekilse de Balıkesir'in Ayvalık bölgesinde çekilen birçok sahne de bulunuyor.

  • YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

    Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları ve karakter isimleri şu şekilde;

    İbrahim Büyükak (Şeref)

    Oğuzhan Koç (Onur)

    Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

    Dilber Ay (Muzaffer Usta)

    Olgun Toker (Selim)

    Kadir Polatçı (Nevzat)

    Bahar Şahin (Cemre)

    Aycan Koptur (Ayşen)

    Kıvanç Baran Arslan (Veli)

    Tamer Levent (Şükran)

    Ülkü Duru (Gülümser)

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