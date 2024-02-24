YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÖKDİL/2 TARİHİ!

YÖKDİL/1 sonuçlarının 15 Mart 2024'te açıklanması bekleniyor. Sonuç doğrultusunda ikinci sınava girmeye karar verecek adaylar ise şimdiden YÖKDİL/2 ne zaman araştırması yapıyor. 11 Mayıs'ta gerçekleşecek YÖKDİL/2 sınavı için başvurular 18 Nisan'dan itibaren alınmaya başlayacak.