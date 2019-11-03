YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? soruları, bugün sınava giren adayların gündeminde. YÖKDİL sınavı ile yabancı dil seviyelerini derecelendiren adaylar, alacakları sonuçları akademinin yanı sıra pek çok yerde kullanabilirler. YÖKDİL sınavına dair ayrıntılar haberimizde.

YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

3 Kasım Pazar günü yani bugün gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ardından adaylar, başarılarını tahmin edebilmek için sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Ancak açıklanır açıklanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım'da adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM'ye resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlemeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacak.

YÖKDİL'DE YANLIŞ SORULARI DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.