YÖKDİL, Yüksek Öğretim Kurumu'nun yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. 1 Mart 2020 Pazar yani bugün ÖSYM tarafından YÖKDİL sınavı uygulanacak. Adaylar sınava girmek için ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden sınav giriş belgelerine almaları gerek. Diğer merak edilen soru YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sorusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

YÖKDİL SAAT KAÇTA?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) nugün gerçekleştirilecek. Sınav, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça'da sadece sosyal bilimler alanında yapılacak. YÖKDİL sınavı saat 10.15'te başlayacak.

YÖKDİL SINAV SÜRESİ: KAÇ SAAT SÜRECEK?

YÖKDİL sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika ( 3 saat ) süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL SINAV DETAYLARI

Sınavda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacaktır. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir.

Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınav sonuçları açıklandığında Habertürk Eğitimm sayfamız üzerinden bulabilirsiniz. 2020-YÖKDİL/1 Sınavı, 1 Mart 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.