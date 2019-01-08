YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 6. YÖKDİL sınav başvurusu işlemi

08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır? Soruları YÖK tarafından adaylara duyuruldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Projesi kapsamında dil yeterliliğini belirlemek için getirilen sınav sistemi doktora öğrencilik ve doçentlik başvuru süreçlerinde baraj niteliğinde olan dil sınavının geliştirilmesine yönelik olarak adayların alanlarındaki dil yeterliliğini belirlemek için yapılmaktadır.
2019 6. YÖKDİL SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Sınav başvuruları 30 Ocak 2019- 8 Şubat 2019 saat 17.00'ye kadar tarihleri arasından yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
2019. 6. YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleşecektir.
TUS DUS EUS VE DOÇANTLİK İÇİN YÖKDİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARA UYARI
YÖK'ten gelen açıklama göre; Altıncı YÖKDİL Sınavına; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik kadro başvuruları ve akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.
YÖKDİL NEDİR?
YÖK Başkanlığınca özellikle doktora öğrencilik ve doçentlik başvuru süreçlerinde baraj niteliğinde olan dil sınavının geliştirilmesine yönelik olarak adayların alanlarındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak yeni bir sınav yapılacak.
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