Bilindiği gibi, 11 Ağustos'ta YÖKDİL/2 sınavı 81 ilde, 87 sınav merkezinde, 349 bina ve 4 bin 16 salonda yapıldı. YÖKDİL/2 sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih de netleşti. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte detaylar...