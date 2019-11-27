27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 YÖKDİL sınav sonuçları, bugün öğle saatlerinde adayların erişimine açıldı. YÖKDİL, ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde 03 Kasım 2019 tarihinde 4 farklı dilde uygulanmıştı. Sınav sonuçlarının ardından ÖSYM, YÖKDİL sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle adayların erişimine açtı. YÖKDİL sınav sonuçlarında dair detaylar haberimizde.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULA 2019
ÖSYM aşağıdaki duyuru ile YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu:
"03 Kasım 2019 tarihinde 4 farklı dilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2019-YÖKDİL) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Kasım 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
YÖKDİL SINAVI CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM aşağıdaki duyuru ile 2019-YÖKDİL sınavı cevap kâğıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu:
"03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Kasım 2019 tarihinde saat 11.50'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
SORU VE CEVAP KAĞITLARI İÇİN TIKLAYIN
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."
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