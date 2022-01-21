YÖKDİL başvuruları başladı! ÖSYM ile 2022 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek? YÖKDİL başvuru ekranı!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sınavına girecek olan adayların heyecanla beklediği YÖKDİL başvuruları başladı. ÖSYM tarafından 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan YÖKDİL sınavıyla ilgili detayların yer aldığı YÖKDİL başvuru kılavuzu da ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı. YÖKDİL başvurusu için sisteme giriş yapan öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında YÖKDİL başvuru ücretleir yer alıyor. İşte YÖKDİL başvuru ücreti ve YÖKDİL başvuru kılavuzunda yer alan detaylar...

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) başvuruları 21 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

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2022 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL/1 sıınavı başvuru ücreti 185 liradır. Adaylar başvuru ücretlerini Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar dahil) ve

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) aracılığı ile yatırabilecek.

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