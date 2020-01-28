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YÖKDİL başvurusunu yapamamış adaylar için bugün son fırsat. YÖKDİL geç başvuru işlemleri bugün alınıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bugün YÖKDİL geç başvuru ücretinin de ödenmesi ile ilgili. İşte 2020 YÖKDİL başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntılar...
YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR? (GEÇ BAŞVURU)
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.
YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
6114 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca adaylara biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir (Gerekli hallerde adayın parmak izi de alınabilecektir.). Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.
Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından tümüyle aday sorumludur. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? NEREYE NASIL YATIRILIR?
ÖSYM tarafından YÖKDİL geç başvuru ücreti 195 TL olarak belirlendi.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.
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