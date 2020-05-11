YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Üniversitelerde sınavların dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağı kaydedildi.

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