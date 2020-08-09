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Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak öğrencilere tercih edeceği programın üniversiteler tarafından dijital ortamda tanıtılması amacıyla 4 Ağustos'ta başlayan sanal fuar sona erdi.

Tercih sürecinde ilk kez yükseköğretim kurumlarını dijital ortamda bir araya getiren Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020, üniversite tercihi yapacak olan öğrenci ve velilerinin yoğun ilgisini çekti.

YÖK'ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yaptı, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Sanal fuara katılan üniversiteler ayrıca öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirme imkânı buldu.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatıldığı sanal fuara "https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden ulaşım sağlandı.

ADAYLAR SANAL FUARA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Fuar, 4 gün içerisinde 153 bin kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 250 bin kez ziyaret edildi.

1 milyon 170 bin sayfa ziyaretinin gerçekleştirildiği sanal fuarda yaklaşık 1 milyon kez stand ziyareti de yapıldı.

SARAÇ'TAN SANAL FUARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye ilişkin yaptığı açıklamada, salgın koşullarını dikkate alarak ilk kez gerçekleştirdikleri sanal fuar ile adayları üniversiteler ile dijital platformda buluşturmayı istediklerini ifade etti.

Saraç, bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için Küresel Salgın nedeniyle muhtemel riskleri en aza indirgeyerek süreci kolaylaştırmak amacıyla, üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik düzenledikleri sanal fuarla salgın dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak öğrencilere tercih edeceği üniversite ve programın üniversitelerce dijital ortamda yakından tanıtılmasını hedeflediklerini belirtti.

Sanal fuara üniversitelerin çok büyük bir oranda katılım sağladığının altını çizen Saraç, fuara ilişkin bütün üniversite yöneticilerinden fuar öncesinde ve sonrasında çok olumlu görüşler aldıklarını belirtti. Fuar sayesinde tek çatı altında dijital ortamda kendilerini tanıtma fırsatı yakalayan üniversite yetkililerinin tercih sürecinin en önemli tanıtım çalışmasını gerçekleştirdiklerini kendilerine ifade ettiklerini söyledi.

Fuara tercih sürecindeki adayların büyük ilgi göstermesinden dolayı memnuniyetini kaydeden Saraç, fuarın adayların bilinçli ve daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

“Öğrenci dostu YÖK" olarak, YÖK Atlas gibi çok önemli ve faydalı bir tercih programını öğrenci, veli ve rehberlik uzmanlarının hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Saraç son yıllarda birçok üniversite adayının tercih aşamasında büyük oranda istifade ettiği, onların adeta en önemli rehberlik kaynağı olan birçok önemli çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Saraç ayrıca son olarak “Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yine YÖK tarafından yurtdışı yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemize gelmesine yönelik olmak üzere "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" adıyla fuar düzenlenmiş, 190 yükseköğretim kurumunun yer aldığı fuarı üç gün içerisinde 164 ülkeden 40 bin öğrenci kayıt olarak yaklaşık 60 bin kez ziyaret etmiştir. Yurt dışı ve yurt içine yönelik yapılan bu iki sanal fuar ulusal ölçekte yapılan ülkemizdeki ilk yükseköğretim sanal fuarlarıdır. Türk Yükseköğretim sistemi ilk defa “Yeni YÖK" ile ulusal yükseköğretim fuarlarına kavuşmuştur. Bizim Yeni YÖK tabirini kullanmamız YÖK'ün bu yeni ve yenilikçi girişimleri dolayısıyladır" dedi.​