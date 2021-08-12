Servis bekliyordu! Sonrası dehşet!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, saat 07.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde insanın kanını donduran bir trafik kazası meydana geldi. Turgut Özal Caddesi´nde seyir halindeki Abdullah Sercan Yalçın yönetimindeki otomobil ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi´nde ilerleyen Ramazan Deniz yönetimindeki servis minibüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

DHA'da yer alan habere göre savrulan araçlar, işe gitmek için kavşaktaki refüjde kendi iş yerinin servisini bekleyen Ümit Ünal'a çarptı.

Aydınlatma direğini yerinden söken servis aracı çalılık alana uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ümit Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah Sercan Yalçın ile servis aracındaki 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Servis şoförü Ramazan Deniz ise polis merkezine götürüldü.

Aynı kavşakta 21 Nisan 2021 tarihinde yine servis aracıyla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi olay yerinde 2 kişi ise tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmişti.