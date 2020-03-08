YÖK Başkanı Saraç'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı:

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'nin gerek kız öğrenci, gerekse kadın akademisyen oranında birçok alanda Avrupa ülkelerine nazaran daha iyi bir yere sahip olduğunu belirtti.

Saraç, Twitter'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Yükseköğretim sisteminde geniş bir temsiliyet ile yer alarak büyük katkılar sunan kadın akademisyenler başta olmak üzere hayata değer katan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Prof. Dr. Saraç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu vesile ile ülke olarak gerek kız öğrenci, gerekse kadın akademisyen oranında birçok alanda Avrupa ülkelerine nazaran daha iyi bir yere sahip olduğumuzun da altını çizmek isteriz. Bu temsiliyet oranındaki durumun yönetici pozisyonlarına da yakın zamanda yansıyacağına dair güçlü umutlarımız var."