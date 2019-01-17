YÖK, 2018 YKS il, bölge yükseköğretim başarı atlasını yayınladı

İl ve bölge bazında yükseköğretime geçiş dinamikleri incelendi. 2018 YKS’ye başvuran 2.381.412 aday ve bunların içinden üniversiteye yerleşen 857.232 adayın verilerinden yararlanılarak, il il, bölge bölge, yükseköğretime geçiş dinamiklerini betimleyen göstergeler oluşturuldu.

Rapor, YÖK tarafından, içeriği ve kapsamı açısından yükseköğretim tarihinde ilk kez hazırlanan bir rapor.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; "YÖK tarafından, içeriği ve kapsamı açısından yükseköğretim tarihinde ilk kez hazırlanan rapordan; üniversite tercihleri ile ilgili çalışma yapan rehber öğretmenler ve eğitim yöneticilerinin, bilinçli tercih yapma arzusundaki üniversite adayları ve ailelerinin, eğitim ve yükseköğretim yönetimi konularından çalışmakta olan akademisyenlerin ve bilhassa il veya bölge kapsamında görev yapan yöneticilerin istifade edebilmeleri hedeflendi.

Bu rapordan özellikle faydalanabilecek kişi veya kurumlar kimler?

Ülke, bölge, il bazında politika, strateji ve aksiyon geliştirme çalışmalarına temel teşkil edebilecek bu verilerden özellikle:

* Eğitim ve yükseköğretim yönetimi konularından çalışmakta olan akademisyen ve araştırmacıların,

* İlgili Bakanlarımız ve Bakanlıklarda görevli yöneticiler ve bürokratların,

* Valiliklerde görevli yöneticiler ve bürokratların,

* Yerel yönetimlerde görevli yöneticiler ve bürokratların,

* İl ve bölge bazında Ticaret ve Sanayi Odaları’nda görevli yöneticilerin,

* Üniversitelerde görevli akademik ve idari yöneticilerin,

* Üniversite tercihleri ile ilgili çalışma yapan öğretmenler ve eğitim yöneticilerin,

* İlgili STK’ların,

* Bilinçli tercih yapma arzusundaki üniversite adayları, adayların ailelerinin

faydalanması beklenmektedir.

* İstatiksel veriler kıyaslamalı tablolar ve grafikler halinde verildi.



Bu çerçevede, her il ve coğrafi bölge için:



1. O ilde/bölgede ikamet eden adayların:

* YKS puan ve başarı sırası bilgileri

* İlk 100 / 5000 / 50 bin/ 150 bin / 300 bin / 500 bin başarı sırasına girenlerin sayısı

* Üniversiteye yerleşme oranları

* Hangi illere/bölgelere yerleştikleri (yükseköğretim için il değiştirip değiştirmedikleri)

* Hangi puan türü ile yerleştikleri

* Üniversiteye kaçıncı tercihlerinden yerleştikleri

* Ne tür üniversitelere yerleştikleri (devlet/vakıf/KKTC/yurtdışı)

* Hangi Burs/İndirim oranı ile yerleştikleri

2. O ilde bulunan üniversitelere yerleşenlerin hangi illerden geldikleri bilgileri

“Kıyaslamalı tablolar ve grafikler” halinde raporda yer aldı.

Raporda yerleştirmelere dair pek çok soruya yanıt bulmak mümkün

Rapordaki tablolar kullanılarak binlerce soruya yanıt bulmak mümkün oluyor. Örnek vermek gerekirse:

Üniversiteye yerleşenlerin, en yüksek oranda kendi (ikamet ettikleri) illerinde kaldıkları il hangisidir?

İstanbul (%64,6)

Üniversiteye yerleşenlerin, en yüksek oranda farklı illere gittikleri il hangisidir? Osmaniye (%85,6)

Sayısal Puan türünde ilk 100’den üniversiteye en çok yerleşeni olan il hangisidir? Ankara (20 kişi)

İstanbul’da, Sözel Puan türünde ilk 100’den üniversiteye kaç kişi yerleşti? 23 kişi

Gaziantep ilindeki üniversitelere İstanbul’dan kaç kişi yerleşti ? 125 kişi. Gaziantep’ten İstanbul üniversitelerine kaç kişi gitti ? 1.068 kişi

Ankara’nın en çok öğrenci gönderdiği il hangisi ?

Kırıkkale (3.608 kişi)

Ankara’ya en çok öğrenci gelen üç il hangisi?



İstanbul (1.984),İzmir (1.263),Antalya (1.118)

2018 YKS’de, Gümüşhane’den 1.477 kişi üniversiteli olmuş. Bunların kaçı vakıf üniversitelerine yerleşti ? 47 kişi

Türkiye genelinde, ilk üç tercihinden üniversiteye yerleşenlerin oranı kaçtır? %35.4

Yükseköğretim hareketliliği açısından 2018 YKS’de Şanlıurfa göç mü aldı yoksa göç mü verdi?

Göç vermiştir. 1.950 kişi Şanlıurfa’ya üniversite okumaya gelirken, 9.550 kişi Şanlıurfa’dan ayrılarak başka illlere gitmiştir.

Trabzon’un göç alma/verme durumu nedir?

Göç almıştır. 6.833 kişi üniversite okumak için Trabzon’a gelirken, Trabzon’dan 5.379 kişi başka illlere gitmiştir.

“VERİYE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ"

Son olarak, bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki ülkemizin 2023 yılı hedefleri çerçevesince, veriye dayalı yönetim yaklaşımı pek çok bakanlık ve devlet kurumumuzun vizyon belgesinde yer almaktadır.

Bu vizyon çerçevesince hareket eden “Yeni YÖK” olarak hazırladığımız ve yükseköğretim tarihinde bir ilk olan “2018 YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği” raporunun ülkemiz yükseköğretimine faydalı ve hayırlı olmasını diliyoruz."