Patlıcan sıcak yemekler kadar salatalara da çok yakışır. Patlıcan közlenince nefis tarifler ortaya çıkıyor. Yoğurtlu közlenmiş patlıcan salatası da yapımı kolay ve çok lezzetli bir tarif. İsterseniz patlıcanı közledikten sonra hiç kavurmadan, yoğurtla buluşturabilirsiniz. Tavada hafif çevirince çok daha güzel oluyor. Gelin bu leziz yoğurtlu közlenmiş patlıcan salatayı hep birlikte yapalım.

Yoğurtlu Közlenmiş Patlıcan Salatası İçin Gereken Malzemeler:

5-6 adet patlıcan

2 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı süzme yoğurt

2-3 yermek kaşığı zeytinyağı

Pul biber

Yoğurtlu Közlenmiş Patlıcan Salatası Yapılışı:

Patlıcanları yıkayıp kurulayın.

Üzerlerine bıçakla hafif çizikler atın.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıttığınız fırında patlıcanlar kızarıp, yumuşayana kadar közleyin.

Sarımsakları soyup küçük küçük doğrayın.

Közlenen patlıcanları fırından çıkarın.

1-2 dakika bekletin.

Kabuklarını sıcakken soyun.

Küçük parçalar halinde doğrayın.

Tavayı kızdırın.

Zeytinyağını ekleyin.

Üzerine doğradığınız patlıcanları ekleyin.

2-3 dakika kısık ateşte çevirin.

Daha sonra sarımsakları ilave edin.

1-2 dakika kavurun.

Tuzunu da kattıktan sonra, ocağın altını kapatın.

Közlediğiniz patlıcanlara 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ilave edip, karıştırın.

Servis tabağına alın.

Kalan zeytinyağını salatanın üzerinde gezdirin.

Üzerine de pul biber serpin.

Ya da ocakta pul biberi kızdırıp da dökebilirsiniz.

İster ılık isterseniz soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Patlıcanları fırın yerine direk ateşte de közleyebilirsiniz.

Süzme yoğurtlu olursa salatanız daha leziz olur.