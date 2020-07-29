Sağlık açısından evde yapılan yoğurdun çok önemli olduğunu ve her gün öğünlerimizde tüketmemiz gerektiğini belirtelim. Çocuklarımıza severek yiyecekleri, tam kıvamında harika bir yoğurt yapalım hep birlikte.

Yoğurt Mayalamak İçin Gereken Malzemeler:

1,5 litre süt

2 yemek kaşığı mayalık yoğurt

Yoğurt Mayalamanın Tarifi:

İlk olarak ocağın üstüne derin bir tencereye sütü koyun ve kaynatın.

Yeterince kaynayan sütü bir kenara alıp ılınmasını bekleyin.

Sütün ılınıp ılınmadığını serçe parmağınızla anlayabilirsiniz. Ne çok sıcak, ne de ılık olması gerekir.

Ayrı bir kâsede 2 yemek kaşığı mayalık yoğurdu ılık sütle açarak, mayalanmak üzere ayırdığımız sütün içine yumuşak hareketlerle katalım.

Tencerenin ağzını kapattıktan sonra, kalın bir örtü ile sararak sarsmadan 5-6 saat kadar mayalanmasını sağlayalım.

Bu surenin sonunda buzdolabında dinlendirin. Yoğurduğumuz hazır.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Güzel bir yoğurt mayalamak için en önemli nokta süttür. Hazır süt değil, taze inek sütü kullanmanızı tavsiye ederim

Sütün sıcaklığını iyi ayarlamanız gerekir, çok sıcak olmamalı, çok soğukta olmamalı.

Yoğurdunuzun koyu bir kıvamda olmasını istiyorsanız, mayayı da koyu kıvamda iken katmalısınız.

Sütün yağ oranı da mayalanmayı etkiler, inek sütü daha az yağlı keçi sütü de daha yağlıdır.

Eğer mümkünse keçi veya manda sütü kullanırsanız yoğurdunuz daha güzel olur.

Yoğurdu mayalamak için bıraktığınız ortamın sıcak olması gerekir.

Bunun için üstüne kalın battaniye gibi şeylerle örtmeniz gerekir.

Mayaladığımız tencerede bulunan yoğurdu, kıpırdatmadan 5-6 saat kadar dinlendirmelisiniz.