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        Haberler Gündem 3. Sayfa REZİLLİK| Son dakika haberi: İzmir'de yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! İşte o hemşireye istenen ceza!

        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!

        İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, yoğun bakımda tedavi gören 4'üncü evre akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C. adlı kadına, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan hemşire 29 yaşındaki Emre Kale hakkında iddianame hazırlandı. Kale'nin, cinsel istismardan önce N.C.'ye tedavisinde kullanılmayan hidromorfin içerikli bir ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Kale, 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:09
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        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
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        İzmir'de, akciğer kanseri olan N.C. (63) isimli kadın hasta, 24 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs'tan itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre N.C., Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun bakım ünitesinde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan Emre Kale tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradı.

        GÜVENLİK PERSONELİ POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre N.C.'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu üstlerine bildirdi. Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, nitelikli cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu.

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        EŞİYLE YEMEK YERKEN GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Emre Kale'yi Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle birlikte yemek yerken gözaltına aldı. Emniyette güvenlik kayıtları izletilen şüpheli, "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki ifadelerin ardından Emre Kale, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan N.C. de olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti.

        KANINDA HİDROMORFİN ÇIKTI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede E.E. isimli hemşirenin, Kale'nin mağdur hastanın üzerinde olduğunu, bunu E.Y. isimli hemşireye söylediği, E.Y.'nin bunun üzerine kamera kayıtlarını kontrol edip, cinsel saldırıyı gördüğü belirtildi. E.Y.'nin durumu amiri A.Ö.'ye ilettiği de iddianamede yer aldı.

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        İzlenen kamera görüntülerinde Kale'nin baygın halde bulunan mağdur hastanın yanına gelerek ilaç verdiğinin ardından da cinsel saldırıyı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi. Kale'nin verdiği ilaçların ardından N.C.'nin hareketlendiğinin görülmesi üzerine mağdurdan kan örneği alındığı ve kanında morfin, hidromorfin ile parasetamola rastlanıldığının altı çizildi.

        İLAÇ TEDAVİ KAPSAMINDA VERİLMEMİŞ

        Bunun üzerine Ege Üniversitesi'nden yazı istendiğini ve gelen yazıda hidromorfinin tedavi kapsamında verilmediğinin ortaya çıktığı da iddianamede yer aldı. Sanığın savunmasında cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Savcı, iddianamede Kale'nin aynı hastanede, aynı birimde bulunan beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumda olan mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna vurgu yapıldı.

        40.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Kale'nin mağdura tedavi kapsamında verilmeyen ilacı vererek, uyuşturucu madde temin ettiği de iddianamede yer buldu. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Kale hakkında 'Kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan toplam 40.5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Hazırlanan iddianame İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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