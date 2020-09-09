YLSY 2020 başvurusu ne zaman?

YLSY başvuru ne zaman 2020 soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Resimli burslu statüde yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek olan sınavın başvuruları yarından itibaren başlıyor. Peki, YLSY başvuru nasıl yapılır?
750 ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK
2020 YLSY kapsamında ilan edilen kontenjanların karşısında yer alan öğrenim görülebilecek ülkelerin tümü dikkate alındığında 54 farklı ülkede öğrenciler öğrenim görebilecek. Bu kapsamda, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 250, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 500 olmak üzere toplam 750 öğrenci yurt dışına gönderilecek. Bu öğrenciler yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacak.
YLSY BAŞVURU NE ZAMAN 2020
Burs kontenjanlarına farklı lisans alanlarından adayların başvurabilmesi içiz azami hassasiyet gösterildi. 2020 YLSY çalışmalarında ÖSYM'nin Lisans Programları Tablosundaki 1123 lisans alanı taranarak ilan edilen burs kontenjanlarına 503 farklı lisans alanından mezun olan öğrencilerin başvurabilmesi sağlandı. Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adayların, başvuru işlemlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığının http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının T.C. kimlik numarasını kullanarak yapmaları gerekiyor.
YLSY BURSİYERLERİNİN DİKKATİNE
Değerli Bursiyerlerimiz,
Koronavirüs salgınının önüne geçmek, çalışanlarımızın ve bursiyerlerimizin sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle esnek çalışma modeline geçmiş bulunmaktayız.
Bu bağlamda görüşmek istediğiniz Sorumlu Bakanlık Personeliyle mail yolu ile randevu alarak yüz yüze görüşme talebinde bulunabilirsiniz.
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