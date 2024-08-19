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        Haberler Gündem Eğitim YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu

        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu

        Bu yılki YKS sonuçlarına göre TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincileri olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş, Medipol'ün İngilizce tıp eğitimi veren Uluslararası Tıp Fakültesi'ni kazandı. Medipol Üniversitesi, Türkiye 3.'sü, 5.'si, 6.'sı, 8.'si ve 9.'su da dâhil olmak üzere YKS'de ilk yüze giren 25 öğrenciyi basın toplantısı ile kamuoyuna tanıttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:04
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        YKS'de ilk 100'ün 25'i aynı üniversitede buluştu
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        Bu yılın YKS maratonu da geride kalırken TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincileri olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş, İstanbul Medipol Üniversitesi’ni tercih etti. İki Türkiye birincisinin yanı sıra Türkiye 3.’sü Baki Yiğit Tomruk, 5.’si Ayşe Tuğçe Tepe, 8.’si Talha Özer, 9.’su Ali Eren Al, 15.’si Enes Kiraz, 28.’si Salih Köser, 30.’su Zeynep Sude Düz ve 31.’si Talha Topçu Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) kazandı. Ayrıca YKS’yi ilk yüzde tamamlayan 14 öğrenci İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görecek. YKS sözel puan türünde Türkiye 6.’sı olan Furkan Pamukcu ise İletişim Fakültesini kazandı.

        REKTÖR CERAN: TEMEL AMACIMIZ BİLİM İNSANI YETİŞTİRMEK

        YKS şampiyonları, İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs’te düzenlenen basın toplantısında Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç’un yaptığı toplantıda konuşan Prof. Ceran, Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin 9. kez Medipol’ü tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul Medipol Üniversitesinin yaklaşık 50 bin öğrenciyle Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olduğunu kaydeden Ceran, şöyle dedi: “YKS’yi en ön sırada tamamlayan öğrencilerimize, Mütevelli Heyetimizin desteği ile tam burslu eğitim vermekle kalmıyor, hazırlık eğitimlerinin 2. yarıyılını ABD’de yine tam bursla sağlıyor ve Harvard-MIT gibi dünyanın en prestijli okullarında staj yapma ve gözlemci olma hakkı sunuyoruz. Tüm bunlarla amacımız; araştırmacı doktor ve bilim insanı yetiştirmek. Bu amacımızın meyvelerini almaya başladık. 2016 Türkiye 1.'si İbrahim Ethem Hamamcı hem tıp hem bilgisayar mühendisliği programlarımızdan mezun oldu. İbrahim hâlihazırda tıbbi görüntü işleme ve yapay zekâ alanında doktora çalışmalarını ETH Zürih Üniversitesinde sürdürüyor. Hem tıp hem bilgisayar mühendisliğinden mezun olan 2017 Türkiye 3.’sü Muhammed Furkan Daşdelen ise Cambridge ve Münih Teknik üniversitesinde stajlar yaptı, şimdi ise Münih’te tıp ve yapay zekâ doktorasına başlayacak. İbrahim ve Furkan dışında pek çok başarılı temsilcimiz ABD’den Japonya’ya, Almanya’dan İsviçre’ye, İtalya’dan İspanya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada staj ve araştırmacı olarak dünyanın en saygın üniversitelerinde çalışma imkânı buluyor. Amacımız, bugün aramıza katılan mezunlarımız arasından da yeni Aziz Sancar’ların çıkması. Tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum.”

        “ARAŞTIRMACI HEKİM OLMAK İSTİYORUM”

        YKS’de ilk yüze giren 25 öğrenci yaşadıkları süreçleri aktardı. Toplantıda söz alan YKS 1.’si Zeynep Naz Çöne, kariyerine araştırmacı hekim olarak ülkemizin sağlık ekosistemine katkı sağlamak istediğini söyledi. Medipol’ün araştırma altyapısının tercihinde ana etken olduğunu kaydeden Çöne, YKS’deki başarısının sistemli çalışmaya bağlı olduğunu belirtti. YKS 1.’si Mustafa Özateş de Medipol’ün öğrencilere verdiği değere dikkat çekerek Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kendisine ilham verdiğini anlattı.

        “3 AY HAZIRLANDIM, TÜRKİYE 6.'SI OLDUM”

        YKS sözel puan türünde Türkiye 6.’sı olan Furkan Pamukcu ise şöyle dedi: “Sözel 6.’sı olarak İletişim Fakültesini kazandım. Harbiyeli bir askeri öğrenci olarak eğitimime devam ederken yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle YKS'ye hazırlanmaya başladım. 3 aylık hazırlık sürecinin ardından Türkiye 6.’sı oldum. Aldığım askeri disiplin ve ailemin sonsuz desteği başarımda etkili oldu. Aileler sınava hazırlanan çocuklarına anlayışlı yaklaşarak destek olmalı.”

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