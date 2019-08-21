21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nda (YKS) sözel puan türünde Türkiye üçüncüsü olan Muhammed Akif Aydın, puanı birçok bölümü kazanacak durumda olmasına rağmen ilahiyat fakültesini tercih etti.
Girdiği YKS sınavında 494,68 puan alarak Türkiye üçüncüsü olan İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Muhammed Akif Aydın, üniversite eğitimi için tercihini "çocukluk hayali olan" ilahiyat fakültesinden yana yaptı.
29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırdıktan sonra Konya'da ikamet eden ailesinin yanına gelen Muhammed Akif Aydın, başından beri hedefinin hep ilahiyat fakültesi olduğunu söyledi.
Bu tercihi yapmasında ailesinin katkı ve desteğine değinen Aydın, kendisine ilahiyat bilincini aşıladığı ve bu şekilde yetiştirdiği için ailesine müteşekkir olduğunu anlattı.
"ALMIŞ OLDUĞUM PUAN HEMEN HEMEN TÜM FAKÜLTELERE YETEN BİR PUANDI"
Bu hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti: "Üniversite sınavında beni başarılı olmaya iten motive eden şey şuydu; ilahiyat fakültelerine karşı toplumda kötü bir algı var. Başarısız öğrencilerin oraya gittiği söyleniyor. Ben bu algıyı kırmak için, bunu bir motivasyon sebebi olarak kullanarak, sınava ciddi biçimde hazırlandım. Almış olduğum puan hemen hemen tüm fakültelere yeten bir puandı. Birçok mühendislikler ve hukuk fakültelerine puanım yetiyordu."
Hafız olduğunu dile getiren Aydın, okulunu bitirdiğinde iyi derecede Arapça ve İngilizce öğrenmiş bir biçimde, üniversitede akademisyen olarak kalıp İslam'a hizmet etmeyi hedeflediğine dikkat çekerek, "Klasik profesörler gibi, odasında oturup çay içen değil, sahada olan, Kudüs'e giden bir akademisyen olmak istiyorum" dedi.
Öte yandan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Muhammed Akif Aydın'ı makamında kabul ederek, başarısından dolayı Aydın'ı tabloyla ödüllendirdi.
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