YKS tercihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. YKS sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemleri için heyecanlı bekleyişe başladı. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM 2020 Üniversite tercih işlemleri...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM 2020 takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri 06-14 Ağustos tarihleri arasında başlayacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Bu kılavuz öğrenciler için ön bilgilendirme niteliğinde. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmekte.

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM YKS sonuçlarını az önce açıkladı. Milyonlarca öğrenci https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifreleriyle üniversite sınav sonuçlarını öğrenebilecek.