YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl temmuz ayının ilk haftası itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.