YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tercihleri için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı?
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YKS tercih maratonu için detaylar merak ediliyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden YKS tercih işlemleri gerçekleşecek. 17 Temmuz tarihinde ilan edilecek olan YKS sonuçları sonrası tercih dönemi başlayacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı.
2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl temmuz ayının ilk haftası itibarıyla yayımlanması bekleniyor.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
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HANGİ ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAK?
Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Adayların uyması gereken kurallar şu şekilde;
Sınava atandığı salon/sırada girmesi, sınav başlamadan giriş belgesini teslim etmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, cevaplarını sınav süresi içerisinde vermesi, sınav gözetmeninin uyarılarına uyması gerekiyor. Bu kuralları ihlal eden adayların sınavları iptal edilecek
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