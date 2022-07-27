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YKS tercihleri başlıyor! YÖK Atlas 2022 YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? YÖK atlas tercih sihirbazı nedir ve nasıl kullanılır?

YKS tercihleri başlıyor! YÖK Atlas 2022 YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri için heyecanla beklenen gün geldi. 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz günü itibariyle öğrencilerin tercih süreci başlıyor. Üniversite adayları TYT ve AYT sınavlarından aldıkları puanlar doğrultusunda YÖK Atlas YKS tercih robotu ile tercih listelerini hazırlayabilecekler. İşte, 2022 YÖK atlas tercih sihirbazı ile 2022 YKS tercihleri ekranı...

27.07.2022 - 08:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • YÖK Atlas YKS tercih robotu araştırmaları, üniversite sınavı sonuçlarının 18 Temmuz Pazartesi günü açıklanmasının ardından hız kazandı. ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 YKS tercihlerinin 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren öğrenciler YÖK Atlas tercih sihirbazı ile, TYT ve AYT puanıyla alım yapan 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi edinebilecek. İşte, YÖK Atlas tercih robotu ile 2022 YKS tercih ekranı...

  • YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

    YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

    YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

    YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

    YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YÖK Atlas tercih sihirbazı aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

    Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

    Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

    Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

    Yerleşenlerin geldikleri iller

    Yerleşenlerin öğrenim durumu

    Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

    Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

    Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

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