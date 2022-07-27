YÖK Atlas YKS tercih robotu araştırmaları, üniversite sınavı sonuçlarının 18 Temmuz Pazartesi günü açıklanmasının ardından hız kazandı. ÖSYM tercih kılavuzu ile 2022 YKS tercihlerinin 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren öğrenciler YÖK Atlas tercih sihirbazı ile, TYT ve AYT puanıyla alım yapan 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi edinebilecek. İşte, YÖK Atlas tercih robotu ile 2022 YKS tercih ekranı...