Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2024 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        2024 YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

        YKS tercih sonuçları için heyecan dorukta. 25 Temmuz'da başlayan üniversite tercih süreci 4 Ağustos'ta sona erdi. Akabinde ise adaylar tercih listelerine yazdıkları okullardan birine yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için araştırmalara başladı. 2024 Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden yapılacak. Takvime göre, üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple sonuçların yakın bir tarihte erişime açılması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üniversite tercih işlemleri 4 Ağustos’ta tamamlandı. Kayıt süreci ise 19 Ağustos’ta başlayacak. Hal böyleyken ‘’YKS tercih sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyenler YKS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusuna kilitlenmiş durumda. Peki 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte ÖSYM sonuç ekranı…

        • 2

          YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple üniversite yerleştirme sonuçlarının kayıt sürecinden önce ilan edilmesi bekleniyor.

          Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış ve üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı.

          Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda bu yılki tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

          YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

          YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

        • 5

          YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Habertürk Anasayfa