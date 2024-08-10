2024 YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
YKS tercih sonuçları için heyecan dorukta. 25 Temmuz'da başlayan üniversite tercih süreci 4 Ağustos'ta sona erdi. Akabinde ise adaylar tercih listelerine yazdıkları okullardan birine yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için araştırmalara başladı. 2024 Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden yapılacak. Takvime göre, üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple sonuçların yakın bir tarihte erişime açılması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
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Üniversite tercih işlemleri 4 Ağustos’ta tamamlandı. Kayıt süreci ise 19 Ağustos’ta başlayacak. Hal böyleyken ‘’YKS tercih sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyenler YKS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusuna kilitlenmiş durumda. Peki 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte ÖSYM sonuç ekranı…
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple üniversite yerleştirme sonuçlarının kayıt sürecinden önce ilan edilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış ve üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı.
Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda bu yılki tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.
YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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