YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL sınav tarihi duyuruldu. ÖSYM'den bugün sınava girecek adaylara saat uyarısı gelmişti. Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar bu yıl ikincisi düzenlenen sınavda belli sayıda sorudan sorumlu olacak. Sınava katılacak olan adaylar YÖKDİL saati, oturum bilgisi, soru dağılımı gibi detayları merak ediyor. Peki YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte, ÖSYM 2024 YÖKDİL/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayınladığı takvime göre YÖKDİL 2 sınav tarihi, saati ve oturum detayları belli oldu. Bugün uygulanacak olan 2024-YÖKDİL/2'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte YÖKDİL sınavına ilişkin tüm detaylar…
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YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
ÖSYM’DEN YÖKDİL 2 SINAV DUYURUSU
Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.
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746 ADAY SINAV ÜCRETİNDEN MUAF TUTULDU
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 101 bin 96 adayın katılacağını bildirdi.
Ersoy, toplam 15 bin 162 kişinin sınav günü görev yapacağını belirterek, "Sınav güvenliği için 2 bin 249 emniyet mensubu görev yapacak. YÖKDİL/2'ye 267 engelli aday başvuru yaptı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 746 aday bu haktan yararlandı. Sınavda görevli tüm personele kolaylıklar, sınava katılacak adaylara da şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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YÖKDİL SORU DAĞILIMI
Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
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YÖKDİL 2 SORULARI NASIL OLACAK?
Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2'de, İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak.
YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.