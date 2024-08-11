Gözler YKS tercih sonuçlarında! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. 25 Temmuz'da başlayan üniversite tercih dönemi ağustos ayının ilk haftasında sona erdi ve adaylar, hangi üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Bilindiği gibi, tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" ekranı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası e-Devlet uzantısı üzerinden yapılabiliyor. Peki, Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
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Gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar, tercih ettikleri üniversitelere yerleşip yerleşemediklerini merakla beklerken, gözler ÖSYM’den gelecek açıklamada. Sonuçlar, her zamanki gibi ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan "sonuc.osym.gov.tr" ve e-Devlet üzerinden Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla öğrenilebilecek. Peki 2024 YKS tecih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? YKS tercih sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar...
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple üniversite yerleştirme sonuçlarının kayıt sürecinden önce ilan edilmesi bekleniyor.
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Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış ve üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda bu yılki tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
YKS sonuçlarının bugün açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçlar her an açıklanabilir. Bu nedenle gözler sonuçlar açıklanana kadar ÖSYM sonuç sayfasında olacak.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.
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Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.