Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULA! ÖSYM 2025 (TYT, AYT, YDT) YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        YKS tercih sonuçları sorgula: 2025 (TYT, AYT, YDT) YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri sonrası YKS tercih sonuçları sorgulaması başladı. TYT, AYT, YDT oturumlarında yaklaşık 2.5 milyon aday katıldı. YKS yerleştirme işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise gözler YKS tercih sonuçları açıklandı açıklaması için ÖSYM'ye çevrildi. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 13:43 Güncelleme: 23.08.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS tercih sonuçları sorgulaması yapılıyor. ÖSYM tarafından elektronik ortamda duyurulacak olan sonuçlar, milyonlarca adayın eğitim hayatına yön verecek. İyi bir üniversiteye gitmek isteyen adaylar tercih maratonun sonuna geldi. Yerleştirme sonuçları sonrası üniversite kayıtları başlıyor. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. 2025 Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği için yerleştirme sonuçlarının da bu tarihlerden önce ilan edilmesi bekleniyor.

          YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

          Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Habertürk Anasayfa