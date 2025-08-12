YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2025 YKS tercih işlemleri, 13 Ağustos saat 23.59'da tamamlanacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Yerleşen adaylar, belirlenen tarihlerde e-kayıt işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek.

E-kayıt yapamayan adaylar ise kayıt süresi içinde üniversitelere şahsen başvurabilecek. 2025 yılı için üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi ise henüz netleşmedi. ÖSYM tarafından resmi duyuru yapıldığında güncel bilgilere yer verilecektir. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.