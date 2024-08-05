YKS maratonunda tercih dönemi geride kaldı. Normal şartlarda 2 Ağustos'ta bitmesi gereken tercihler, ÖSYM tarafından 4 Ağustos'a uzatıldı. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler için şimdi de sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...