Tercihler bitti, gözler sonuçlarda! 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sürecinde yavaş yavaş sona geliniyor. 4 Ağustos'ta tamamlanan tercihlerde, öğrencilere 24 üniversite seçme hakkı verildi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından şimdi de gözler tercih sonuçları için ÖSYM'ye döndü. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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YKS maratonunda tercih dönemi geride kaldı. Normal şartlarda 2 Ağustos'ta bitmesi gereken tercihler, ÖSYM tarafından 4 Ağustos'a uzatıldı. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler için şimdi de sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.
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2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
YKS tercihleri, 25 Temmuz'da başladı ve 4 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi.