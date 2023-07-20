Gözler YKS tercih kılavuzunda! 2023 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS üniversite tercih tarihleri, iyi bir üniversiteye yerleşme hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. 17 ve 18 Haziran günlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları, ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz'da açıklanacak. 2023 YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin belirlediği tarihte yayımlanacak ve adayların tercih süreci başlamış olacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden açıklanmasının ardından öğrenciler YÖK ATLAS ve ÖSYM ile 24 tane üniversite ve bölümü tercih edebilecek. İşte 2023 YÖK ATLAS ve ÖSYM ile 2023 YKS üniversite tercih tarihleri hakkında merak edilenler...
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YKS üniversite tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 17-18 Haziranda TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının ardından üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayınlanacak olan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile tercih işlemleri başlayacak. Adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini YÖK ATLAS ve ÖSYM sistemi üzerinden gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından adayların YKS tercşh süreci başlayacak.
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YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz yıllardaki YKS sınav sonuçlarına bakıldığında ÖSYM'nin üniversite sınav sonucunu bu yıl erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
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ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
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ADAYLARIN KAÇ ÜNİVERSİTE TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
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ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2023 yılı üniversite kontenjanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özvar, "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur." ifadelerini kullandı.