15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından YKS tercih kılavuzu merak konusu oldu. ÖSYM henüz YKS yerleştirme kılavuzunu yayımlamadı. YKS tercihleri ise 23-29 Temmuz arasında olacak. Adaylar bu tarihler arasında tercihlerini gerçekleştirecek.

ÖSYM'DEN ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI VE KONTENJANLAR KILAVUZU

2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu TIKLAYINIZ

TABLO 3 İÇİN TIKLAYINIZ

TABLO 4 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'DE BİR SORU İPTAL

16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığındaki Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1 Testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi.

YKS CEVAP KAĞIDI ERİŞİME AÇILDI

15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT),16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceliyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.