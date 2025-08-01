YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor? ÖSYM 2025 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
YKS tercihleri için beklenen gün gelip çattı. Üniversite tercih süreci 1 Ağustos'ta başlayacak ve 13 Ağustos'ta sona erecek. YKS tercihleri, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu. Adaylar, bu süreçte kılavuzu baz alacak olup sınav puanları ve başarı sıralamalarını da göz önünde bulundurarak istedikleri üniversite ve bölümleri tercih listelerine ekleyecek. Peki, 2025 YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor? Üniversite tercihi nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2025 YKS tercih ekranı ÖSYM AİS ve YÖK Atlas tercih robotu...
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YKS tercihleri başladı son dakika duyurusu için bekleyiş sürüyor. Üniversite tercih süreci ÖSYM tarafından işaret edildiği üzere 1 Ağustos tarihinde başlıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınava katılan adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM AİS ekranına giriş yaparak gerçekleştirecek. Üniversite tercihleri, 2025 YKS tercih kılavuzu ve YÖK Atlas tercih robotu aracılığıyla taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar gibi bilgiler baz alınarak yapılacak. Peki, 2025 YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor? Üniversite tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte ÖSYM AİS YKS 2025 tercih ekranı ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu…
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2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet adresinde yayımlandı.
Kılavuz, adaylara ön bilgi sağlamak vermek paylaşılmış olup, tercih işlemleri başlamadan önce güncellenmiş haliyle tekrar yayımlanacaktır.
Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce yeniden yayımlanacak 2025 YKS Tercih Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
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2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2025 YKS tercihleri 1 Ağustos tarihinde başlayacak ve 13 Ağustos tarihinde sona erecek.
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YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak.
Tercih işlemleri, elektronik ortamda tamamlanacak ve tercihler internet üzerinden ÖSYM'ye iletilerek geçerli hale gelecektir.
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YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.
Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız.
Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz.
Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.
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TERCİHLERDE TABAN PUANLARI ESAS ALINACAK
Adaylar üniversite tercihlerini yaparken, ilgili programların taban puanlarını göz önünde bulunduracak. Taban puan, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar arasında en düşük puanı ifade ederken, tavan puan ise en yüksek puanı gösterir.
2025 YKS'ye ait taban puanlar, yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanacak. Ancak adaylar, tercih döneminde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo3)
4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 4)
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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?
Adaylar, üniversite tercih sürecinde YÖK Atlas sisteminden yararlanabilirler. YKS tercih robotu ile tercih listelerini hazırlayabilirler.
YÖK Atlas Tercih Robotu'na giriş yapmak için yokatlas.yok.gov.tr adresini ziyaret edin.
Ana sayfada yer alan "Lisans Tercih Sihirbazı" veya "Önlisans Tercih Sihirbazı" seçeneklerinden birini seçin.
Açılan sayfada, puan türü (SAY, SÖZ, EA), başarı sırası aralığı, şehir, üniversite türü, burs durumu ve öğretim türü gibi kriterlere göre filtreleme yapın.
Filtreleme işlemi sonrasında, belirlediğiniz kriterlere uygun üniversite ve bölümler listelenecektir.
Beğendiğiniz bölümleri "Tercih Listem" özelliğiyle kaydederek, tercih sırasına göre liste oluşturabilirsiniz.
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2024 YKS ile öğrenci alan önlisans programlarının kontenjan bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
YÖK Atlas'ın önlisans tercih sihirbazı, son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlılar dışında) sunuyor.
2024 YÖK ATLAS ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
YÖK Atlas'ın lisans tercih sihirbazı, son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlılar dışında) sunuyor.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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