YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor? İşte 2023 YKS tercih ekranı
YKS tercih ekranı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları ile üniversite tercih kılavuzu öğrencilerin gündeminde yer alırken YKS tercih ekranı ise ÖSYM tarafından erişime açıldı. İyi bir üniversiteye yerleşme hayali olan öğrenciler YKS tercihlerini ösym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS tercih ekranı...
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YKS tercihleri, resmi tercih kılavuzunun 27 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından erişime açılmasının ardından gündeme geldi. 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ile adayların 13 günlük tercih süreci de başladı. Bu yıl üniversitelerde yer alan 1 milyon 111 bin kontenjanda yer almak isteyen adaylar "YKS tercih kılavuzu ile YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 YKS tercih ekranı robotu ve tercih kılavuzu...
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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
Ersoy attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi:
Sevgili gençler, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladık, tercih süreci başladı. Tercih sonuçlarınızın gönlünüzce olmasını diliyorum.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Üniversitelerin güncel taban kontenjan ve taban puan listesi ve başarı sıralamaları belli oldu. Adaylar yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini AİS ekranından yapabilecek.
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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla YKS tercih sürecinin başladığını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
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YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
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