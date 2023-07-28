YKS tercihleri, resmi tercih kılavuzunun 27 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından erişime açılmasının ardından gündeme geldi. 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ile adayların 13 günlük tercih süreci de başladı. Bu yıl üniversitelerde yer alan 1 milyon 111 bin kontenjanda yer almak isteyen adaylar "YKS tercih kılavuzu ile YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 YKS tercih ekranı robotu ve tercih kılavuzu...