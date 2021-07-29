jkh2021 YKS sonuçları ÖSYM tarafından üniversite adaylarıyla paylaşıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversiteye girmek isteyen adaylar merak içerisinde AYT ve TYT taban puanlarını araştırıyor. Peki, AYT ve TYT taban puanları belli oldu mu?

Bu yıla ait taban puanları tercih sonuçlarının ardından belli olacak. Ancak tercih yaparken fikir sahibi olması amacıyla adaylar bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alıyor. İşte 2020 YKS taban puanları...

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NELERDİR?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2021

ÜNİVERSİTE KONTENJAN SAYILARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşti.