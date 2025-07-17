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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama ekranı

        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama ekranı

        Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT oturumları şeklinde tamamlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına katılan yüz binlerce aday, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine gözlerini çevirdi. Peki, YKS ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:36
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          YKS sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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          2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

        • 3

          ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

          Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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