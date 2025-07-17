Ahmed Şara: İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Süveyda'da sağlanan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Dürzi toplumuna seslenen Şara, Dürzilerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederken, Suriye'nin ayrılıkçı çatışmaların yeri olmayacağını dile getirdi.

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Şara, Dürzilerin haklarını koruyacaklarının altını çizerken, özgürlüklerinin önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

İsrail'in Beşar Esad rejiminin devrilmesinden beri Suriye'nin istikrarını hedef aldığını ifade eden Şara, İsrail'in ülkenin birliğini parçalamak istediğini dile getirdi.

Şara "Biz savaştan korkan insanlar değiliz. Aksine hayatımızı zorluklarla yüzleşerek ve vatanımızı savunarak geçirdik. Ancak, Suriye halkının çıkarlarını kaos ve yıkıma tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in, istikrar çabalarını boşa çıkarmak için sivil ve kamu tesislerine yönelik geniş çaplı saldırılar başlattığını söyleyen Şara, büyük çaplı bir tırmanmanın ABD, Arap ve Türk arabuluculuğunun etkili müdahalesi sayesinde durdurulduğunu vurguladı.

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SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

REKLAM Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi. Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu. Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi. Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. ORDU SÜVEYDA'DAN ÇEKİLİYOR Suriye ordusu, 4 gündür yerel silahlı gruplarla çatışmaların meydana geldiği Süveyda kentindeki güçlerini çekiyor. Suriye yönetimi ile Süveyda ilindeki yerel silahlı gruplar ve ileri gelenler arasında yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmasının ardından, Suriye ordu birlikleri kentten kademeli olarak çekiliyor.

Süveyda'daki askeri kaynaklar, İsrail saldırısı tehlikesinin devam ettiğini belirtiyor. Bölgedeki AA ekibi ateşkesin ardından genel olarak sükunetin hakim olduğunu bildirdi. ARAP ÜLKELERİNDEN KINAMA Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, Cezayir ve Irak'ın yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Hizbullah, İsrail'in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi ve içişlerine müdahalesi kınandı. İsrail'in uluslararası hukuku ve Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını" açıkça ihlal ederek güvenlik ve istikrarı bozmasının da kınandığı açıklamada, Suriye hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlamak için aldığı tedbirlerden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Açıklamada, uluslararası topluma Suriye'nin yanında durmaları, bu aşamada onu desteklemeleri ve İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden saldırı ve ihlallerine karşı koymaları çağrısı yapıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 15 Temmuz'dan bu yana Suriye topraklarına yönelik sürdürdüğü saldırılar kınandı. Uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sorumluluklarını üstlenerek bu saldırıyı caydırmak ve faillerini hesap vermeye zorlamak için sıkı önlemler almaları çağrısının yinelendiği açıklamada, Kuveyt'in, Suriye'nin "güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak için aldığı tüm tedbirleri" desteklediği vurgulandı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik tekrarladığı saldırılarını kınadı. İsrail'in söz konusu saldırılarının, bu ülkelerin egemenliği ile uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının ihlali anlamına geldiğine dikkati çekilen açıklamada, Suriye ve Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesinin ve içişlerine müdahalenin tamamen reddedilmesinin önemine işaret edildi. Açıklamada, bu tekrarlanan ihlallerin gerginliği derinleştireceği ve iki ülke ile bölge arasında temel bir istikrarsızlık unsuru oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam ve Süveyda kentindeki hükümet kurumlarını ve sivil tesisleri hedef aldığı saldırılar kınandı. İsrail'in Orta Doğu'da gerginliği tırmandırmayı sürdürdüğüne değinilen açıklamada, İsrail'in, bölge ülkeleri ve halkları üzerindeki gücünü yayma ve hegemonyasını pekiştirme çabalarının bir parçası olarak saldırı cepheleri açtığına işaret edildi. Cezayir'in, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve halkının birliğine yönelik açık bir ihlal teşkil eden bu saldırıları şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, Suriye ile tam dayanışma içinde olunduğu vurgulandı. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef alan ve uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarının açık ve tekrarlanan ihlali niteliğindeki hava saldırılarının kınandığı belirtildi. Suriyeli sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması ve insani acılarının daha da kötüleştirilmesinin kesinlikle reddedildiği aktarılan açıklamada, bölgenin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit oluşturan tırmanışın durdurulması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, tekrarlanan ihlallere son vermek ve bunların tekrarlanmamasını sağlamak için hukuki ve insani sorumluluklarını üstlenerek bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışın güçlendirilmesine katkıda bulunmaları çağrısı yapıldı. KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını en sert şekilde kınadığını ve reddettiğini belirtti. Budeyvi, bu saldırıların Suriye'nin egemenliği ile uluslararası hukuk ve normların ihlali olduğunu ve bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. İsrail güçlerinin bu saldırıları tekrarlamasını, uluslararası toplumun Suriye ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarını hafife alma ve sorumsuz bir tırmanış olarak değerlendiren Budeyvi, KİK'in Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik kararlı ve destekleyici duruşunu vurgulayarak, egemenliğini zedeleyecek veya halkının acılarını daha da kötüleştirecek her türlü dış müdahaleyi tamamen reddettiğini bildirdi. Budeyvi, uluslararası toplumu, bu ciddi ihlalleri durdurmak ve faillerinden hesap sormak için sorumluluklarını üstlenmeye ve BM şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak Suriye halkını korumak ve egemenliklerini muhafaza etmek için gayretle çalışmaya çağırdı.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının, Arap Birliği ve BM üyesi bir devletin egemenliğine açık bir saldırı teşkil ettiği, uluslararası hukukun ihlali ve uluslararası sistemin kurallarının hiçe sayılması anlamına geldiği vurgulandı. İsrail saldırılarının derhal durdurulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, İsrail'in saldırılarının amacının Suriye'de kaos yaratmak olduğu ifade edildi. Açıklamada, Arap Birliği'nin, İsrail'in bu saldırıları karşısında Suriye ile tam dayanışma içinde olduğu kaydedildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan açıklamada da İsrail'in Şam'a yönelik saldırısı kınandı. Açıklamada, acil zirve yapılması, askeri ve ekonomik koalisyon kurulması, kapsamlı ulusal uzlaşı sağlanması ve alimlerin aktif katılımda bulunması çağrısı yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik "hain" saldırıdan dolayı derin endişe ve üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, bunun, milletin onuruna karşı açık bir saldırı, onuruna ve kolektif vicdanına indirilmiş acı bir darbe olduğuna işaret edildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada da Suriye'nin ulusal egemenliğini açıkça hedef alan İsrail saldırısı şiddetle kınandı. Suriye'ye yönelik saldırının, Lübnan, Filistin ve Yemen'e yönelik saldırıların devamı niteliğinde olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bu saldırılar, İsrail'in ülkelere saldırma, halk arasına ayrılık ve tefrika sokma planlarının yeni bir safhası olarak nitelendirildi. Açıklamada, Arap ve İslam halklarına "fırsat buldukça herkesi yutmaya çalışmaktan çekinmeyecek olan" İsrail'in oyunlarına uyanık olmaları çağrısında bulunuldu. *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir