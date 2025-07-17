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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü | Dış Haberler

        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü

        Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Yangının henüz hangi nedenle çıktığı bilinmezken, Irak'ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, alışveriş merkezinin sahibi hakkında dava açılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 08:26 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:47
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        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
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        Irak'ın Kut kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Hyper Mall isimli alışveriş merkezinde çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFP muhabiri, alışveriş merkezinin 5 gün önce açıldığını bildirirken, ilk belirlemelere göre, yangın ilk katta çıktı.

        Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinin sahibi hakkında dava açacaklarını dile getirdi.

        Kut şehri, Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde bulunuyor.

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