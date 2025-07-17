Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı listesine almıştı. Sarı-kırmızılılara bu transferde müjdeli haber geldi.
- 1
Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray'a, İngiltere'den müjdeli haber geldi.
- 2
GUARDIOLA'DAN YEŞİL IŞIK!
Sport'un haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın ayrılığına onay verdi.
- 3
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Türk asıllı Alman futbolcuyu transfer listesinde bulunduruyordu.
-
- 4
Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan edelsiz şekilde Man. City'e transfer olan İlkay, 54 maçta 5 gol - 8 asistlik performans sergiledi.
- 5
Pep Guardiola'nın İlkay Gündoğan haricinde ayrılmasına izin verdiği 8 oyuncu şu şekilde:
- 6
JACK GREALISH
-
- 7
KALVIN PHILLIPS
- 8
JAMES MCATEE
- 9
NICO GONZALEZ
-
- 10
OSCAR BOBB
- 11
JOHN STONES
- 12
MATHEUS NUNES
-
- 13
VITOR REIS