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        Haberler Ekonomi Emlak Konutta yüksek satış seyri sürüyor - Emlak Haberleri

        Konutta yüksek satış seyri sürüyor

        Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu. Ocak-Haziran döneminde toplam 691 bin 893 adet konut satıldı. 2022'nin ardından en yüksek 2. ilk altı ay performansı ortaya çıktı. Kredili satışlar hem oran bazında hem de adet bazında yılın en kötü performansını sergiledi

        Giriş: 17.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:28
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        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
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        Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu.

        Ocak-Haziran döneminde toplam 691 bin 893 adet konut satıldı. 2022'nin ardından en yüksek 2. ilk altı ay performansı ortaya çıktı.

        YIL Ocak-Haziran Toplam Satış
        2013 568985
        2014 524776
        2015 635080
        2016 630799
        2017 654363
        2018 646032
        2019 505796
        2020 624769
        2021 552810
        2022 726398
        2023 565779
        2024 545074
        2025 691893

        Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

        KREDİLİ SATIŞ YILIN EN DÜŞÜK ORANINDA

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %112,6 oranında artarak 14 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,5 oranında artarak 103 bin 90 oldu.

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        Haziran ayında 3 bin 384; Ocak-Haziran döneminde ise 24 bin 446 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

        Toparlanma sinyalleri veren kredili satış, yılın en düşük performansını sergiledi.

        Kredili satış adedi Kredili satışın toplam satış içerisindeki payı (%)
        Ocak 16 726 14.9
        Şubat 16 778 14.9
        Mart 18 225 16.4
        Nisan 17 465 14.8
        Mayıs 19 412 14.9
        Haziran 14 484 13.4

        İLK EL SATIŞINDA HAREKETLENME

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,0 oranında artarak 33 bin 569 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,8 oranında artarak 207 bin 624 olarak gerçekleşti.

        Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,6 oranında artarak 74 bin 154 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,3 oranında artarak 484 bin 269 olarak gerçekleşti.

        YABANCIYA SATIŞ DÜŞÜK SEYİRDE DEVAM EDİYOR

        Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 oranında artarak bin 565 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu.

        Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,6 oranında azalarak 9 bin 354 oldu.

        Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 326 ile Rusya Federasyonu, 111 ile Ukrayna ve 109 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

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