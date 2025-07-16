Talisca'ya sürpriz talip: Flamengo!
Fenerbahçe'de aldığı yüksek maaş nedeniyle zaman zaman tartışılan Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan talip çıktı. Flamengo Kulübü'nün, 31 yaşındaki yıldızla transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca için Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
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Brezilyalı 10 numara için ülkesinin takımlarından Flamengo’nun devreye girdiği öne sürüldü.
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Kulüp yetkililerinin yıldız oyuncuyla bire bir görüştüğü ve transfer şartlarını sorduğu ifade edildi.
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Teknik direktör Filipe Luis’in de Talisca’yı kadrosunda görmek istediği belirtildi.
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Ayrıca Fenerbahçe ile şu ana kadar herhangi bir anlaşmanın olmadığı kaydedildi.
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Talisca'nın Fenerbahçe'den aldığı yüksek maaş ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
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Flamengo cephesinin bu konuda nasıl bir çözüm geliştireceği ise merak konusu.
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Anderson Talisca, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımın Portekiz kampına götürülmemişti.
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31 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon Fenerbahçe iel çıktığı 23 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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