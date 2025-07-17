Son dakika: Kabine toplanıyor! Gündemde Terörsüz Türkiye, İsrail ve orman yangınları var | Son dakika haberleri

Son dakika: Kabine toplanıyor! Gündemde Terörsüz Türkiye, İsrail ve orman yangınları var | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nın ana gündemini Terörsüz Türkiye süreci, orman yangınları ile İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırıların oluşturması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

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Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK üyeleri, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı. Bu hafta ise DEM Parti heyeti partileri ziyaret ederek, oluşturulacak komisyon için görüş alışverişinde bulunuyor. Kabine Toplantısı'nda süreçte gelinen aşama ve atılacak adımlar masaya yatırılacak.

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İSRAİL'İN ŞAM'I VURMASI

İsrail'in dün Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binasını vurmasının ardından bölgede artan gerginlik Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Suriye'de merkezi yönetim ile Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in hava saldırısı ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak.

ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını tehlikesi de büyüyor. Son günlerde Tekirdağ, Çanakkale, Konya, Muğla gibi illerde çıkan orman yangınları büyük bir alanı etkilemişti. Orman yangınlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler, hava ve kara araçlarının kapasitesi, erken tespit çalışmaları ve alınacak ek tedbirler görüşülecek. Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar, fahiş fiyat artışları gibi başlıklar da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşması yapması ve Kabine Toplantısı'na ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.